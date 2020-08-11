США пригрозили ввести санкции против Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший демократ комитета по иностранным делам в американском сенате Роберт Менендес призвал пересчитать голоса на президентских выборах в Белоруссии или провести новые выборы. В противном случае, заявил американский сенатор в своем письменном заявлении 11 августа, действующего президента республики Александра Лукашенко ждут санкции от Соединенных Штатов.

- Администрация США должна ясно заявить, что недавние достижения в двусторонних отношениях между нашим государством и Белоруссией ничего не будут стоить до тех пор, пока власти республики не посчитают точно воскресные бюллетени или не проведут выборы заново, исходя из международных демократических стандартов, - говорится в заявлении Роберта Менендеса.

Он подчеркнул, что, если «это насилие над демократией» не прекратится, что США и европейские государства должны немедленно ввести санкции против Лукашенко и его соратников. Прошедшие в Белоруссии выборы американский сенатор назвал "фальсификацией и трагедией".

Напомним, что кандидат в президенты страны Светлана Тихановская не признала предварительные результаты выборов, которые были озвучены вчера, и решила подать в ЦИК Белоруссии официальную жалобу.