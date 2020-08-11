Руководства крупных белорусских заводов опровергли слухи о забастовках

Акции протеста продолжаются в Белоруссии еще с 9 августа Фото: REUTERS

Сообщения о том, что в Жодино готовится акция протеста на крупнейшем предприятии страны, появилась еще вчера. Даже была опубликована листовка, которую, якобы напечатали и повесили на доске для объявлений сами сотрудники.

«Работники БМЗ уведомляют руководство своего предприятия о том, что в случае нечестных выборов 09.08.2020 мы, заводчане, 10.08.2020, 12.08.2020 будем вынуждены бастовать, не взирая ни на что. Мы хотим жить, а не существовать». В неофициальных белорусских телеграм-каналах писали, что к зданию предприятия приехали силовики. Руководства нет на месте.

Однако, сегодня, 10.08.2020, ближе к вечеру появились официальные комментарии руководства предприятия.

"Белорусский автомобильный завод действует штатно, все производственные мощности, цеха, подразделения работают в соответствии с технологическими регламентами", - цитируют РИА-новости дирекцию холдинга ОАО "БЕЛАЗ».

Вслед о том же, на всякий случай, заявили и руководители другого крупного промышленного предприятия страны - МАЗ (Минский тракторный завод).