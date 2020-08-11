Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковскими картами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал места, в которых опасно расплачиваться банковскими картами.

В интервью агентству «Прайм» эксперт предупредил жителей России об опасности оплаты через карту в сети Интернет. По его словам, данные банковских карт покупателей часто подвергаются фишингу.

- Иногда можно наткнуться на сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников, - объяснил Алексей Сизов.

Подобные фальшивые интернет-ресурсы почти всегда являются копией оригинальных, а скорость появления новых сервисов в интернете затрудняет определение надежности сайта.

Начальник отдела по противодействию мошенничеству порекомендовал завести отдельную карту для онлайн-покупок и держать на ней столько денег, сколько планируется потратить за один раз. Не стоит также совершать крупные покупки в непроверенных онлайн-магазинах. Также россиянам рекомендуют не сообщать свои персональные данные кому-либо.

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