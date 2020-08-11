США призвали властей Китая восстановить верховенство закона в Гонконге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты обеспокоены арестов оппозиционного медиамагната Джимми Лая в Гонконге и призвали властей Китая восстановить верховенство закона в административном районе. Об этом говорится в заявлении помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

- Мы глубоко обеспокоены арестом гонконгского бизнесмена. Закон об обеспечении нацбезопасности в Гонконге лишил население специального административного района свободы, - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома 11 августа.

Арест медиамагната советник Трампа назвал попыткой «запугать политическую оппозицию и подавить свободных журналистов».

- Мы выступаем в поддержку Лая и его коллег и призываем Китай немедленно отменить закон о нацбезопасности, восстановив таким образом верховенство закона в Гонконге, - заявил О'Брайен.

Напомним, что вчера утром гонконгские правоохранители задержали семь человек по подозрению в сговоре с иностранными силами для создания угрозы национальной безопасности. Среди них - известный оппозиционный медиамагнат Джимми Лай.