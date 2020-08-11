В России предложили снизить налог на имущество для многодетных семей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Представители Общероссийского народного фронта предложили снизить налог на имущество для многодетных семей.

В настоящее время семьям с тремя и более детьми в России предоставляется льгота: из налогооблагаемой базы вычитается кадастровая стоимость еще пяти квадратных метров квартиры и семи – частного дома, она умножается на количество несовершеннолетних детей. Этот показатель предлагается увеличить до 18 квадратных метров, сообщают «Известия».

В Минэкономразвития изданию сообщили, что эта тема находится в компетенции министерства финансов. В пресс-службе министерства финансов рассказали, что предложение на рассмотрение не поступало.

Автор идеи Илья Семин сказал, что подобное изменение может поддержать многодетные семьи в стране в рамках национальной цели народосбережения, здоровья и благополучия населения. Предложение уже поддержали в Государственной думе и Общественной палате. Так, депутат Виктор Зубарев отметил, что увеличение метража на предоставление льгот позволит семьям сэкономить несколько тысяч рублей, что крайне важно в условиях нынешнего кризиса из-за пандемии. Кроме того, это может стать дополнительным стимулов для семей, которые находятся в стадии планирования третьего ребенка.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, со следующего года в России могут увеличить пособие на детей от трех до семи лет, которое получают малоимущие семьи.