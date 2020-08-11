В США призвали власти Белоруссии «прекратить бессмысленное насилие» Фото: REUTERS

старший республиканец Майкл Маккол призвали властей Белоруссии «прекратить бессмысленное насилие».

- Мы сильно встревожены арестами и жестким обращением с протестующими, демократическими активистами и представителями СМИ со стороны белорусских властей. Граждане республики заслужили выбрать своего представителя, осуществлять свои основные права без боязни подвергнуться насилию, - говорится в совместном заявлении политиков Соединенных Штатов, слова которого цитирует ТАСС.

Они отметили, что суверенитет и независимость Белоруссии укрепится только в случае полного и четкого соблюдения властями демократических принципов.

Как сообщал сайт kp.ru, подошел к концу второй день массовый акций протеста и столкновений с правоохранителями в Минске и других городах республики. МВД сообщило о первой жертве беспорядков: погиб один из протестующих, в руках которого сдетонировало взрывное устройство. Бомбу он хотел кинуть в сторону сотрудников ОМОН.