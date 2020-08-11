У побережья Антарктиды нашли таинственный «ледяной корабль

Таинственный «ледяной корабль»

Один из пользователей сети, изучая спутниковую карту Google Earth, наткнулся на гигантскую ледяную глыбу в 160 км от побережья Антарктиды, к югу от Новой Зеландии. При этом его открытие было похоже на круизный лайнер.

Если посмотреть на таинственный «ледяной корабль» размером 122 метров, то он похож на обычный айсберг, однако вид сверху действительно напоминает лайнер с иллюминаторами и трубами.

Видео опубликовал пользователем MrMBB333, называвший себя «сторожем Земли», который отслеживает все необычное - от морского дна до космоса, сообщает Daily Mail

«Ледяной корабль, если его можно так назвать, - это 122-метровая яхта, которая покоится у берегов Антарктиды», - рассказал первооткрыватель в своем видео, которое собрало уже десятки тысяч просмотров

«Помнишь, я уже говорил тебе, что у Гитлера была подземная база в Антарктиде, имеющая дело с внеземными существами», —

По словам одного из пользователей под ником Galaxy Malachi, этот «ледяной корабль» доказывает, что «у Гитлера была подземная база в Антарктиде, имеющая дело с внеземными существами».

Другой, Shannon Marciante, заявляет, что такие корабли были созданы для спасения «богатых и могущественных, когда на Канарских островах произойдет сильное землетрясение»