80 процентов россиян готовы тратить на самообразование 5 тысяч рублей ежемесячно

Lополнительное обучение считают важным более половины жителей страны Фото: REUTERS

Более половины россиян считают, что необходимо проходить дополнительное обучение по выбранной ими профессии. Об этом говорят 63 процента опрошенных сервисом «Работа.ру».

Четверть респондентов считают самообразование необязательным, но при этом они регулярно развиваются в профессии, а 12% уверены, что им и так хватает полученных знаний.

Что касается финансирования обучения, то абсолютное большинство (80%) готовы тратить на обучение не более пяти тысяч рублей в месяц. А 15% могут выделять на эти цели из своего бюджета до 10 тысяч рублей ежемесячно.

87% уверены, что данные вопросы должен решать работодатель, именно ему необходимо организовывать обучение сотрудников.

Всего опрос прошли 4,5 тысячи человек из разных регионов страны, пишет сайт RT.

Интерес к бизнес-курсам в регионах увеличился в среднем на четверть, тогда как в Москве он в лучшем случае остался на прежнем уровне. Об этом сообщили опрошенные «Известиями» представители образовательных сервисов.