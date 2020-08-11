Компенсацию за покупку туров по России поступят на карты россиян в течение пяти дней Фото: Мария ЛЕНЦ

Компенсацию за покупку туров по России поступят на карты россиян в течение пяти дней. Соответствующее постановление о правилах возврата средств туристам подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В программу включены организованные туры, круизы, а также отдельное проживание в отеле для самостоятельных путешественников. Обязательными условиями для возврата денежных являются продолжительность прибывания на отдыхе не менее четырех ночей, стоимость тура от 25 тысяч рублей, а также оплата картой «Мир».

Список предложений появится 21 августа в 00.00 по московскому времени. Оплатить свою путёвку российским путешественникам нужно в течение недели - до 28 августа.

Напомним, ранее глава правительства подписал постановление о введении особого порядка в сфере туризма и гостиничного бизнеса, в котором говорится о правилах переноса туристических поездок, несостоявшихся из-за пандемии коронавируса, а также возврата денег. Согласно принятому документу тем, чей отдых сорвался, предложат без доплат перенести поездку на другую дату.