Россиянам объяснили правила перевода на удаленную работу Фото: Иван ВИСЛОВ

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции работодатель имеет право в целях борьбы обеспечения безопасности сотрудников перевести их на удалённый режим работы, даже если это соответствующая норма предусмотрено трудовым договором. Об этом рассказали в Министерстве труда

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы сотрудников, для которых существуют такие технические возможности», - приводит РИА Новости объяснение ведомства

При этом в министерстве отметили, что уровень заработной платы работников остаётся без изменений при сохранении должностных обязанностей.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал об опросе HeadHunter, согласно которому почти три четверти офисных работников, которых во время пандемии отправили на удалённую работу, не хотя возвращаться в офис, и мечтают продолжать работать в дистанционном формате.