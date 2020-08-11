Сенатор США призвал Александра Лукашенко уйти в отставку

Сенатор США призвал Лукашенко «мирно» уйти в отставку Фото: REUTERS

Глава комитета сената США по международным делам Джим Риш призвал переизбранного президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку в случае, если результаты выборов в стране не подтвердятся.

«Господин Лукашенко должен позволить подлинный подсчет результатов вчерашнего голосования и уйти, если, как сообщается, он не был переизбран демократическим путем … Мирная передача власти жизненно необходима для будущего Белоруссии и ее суверенитета», - заявил РИА Новости американский сенатор.

Риш заявил, что белорусский лидер должен «немедленно прекратить подавление СМИ, отключение интернета, аресты и насилие против тех, кто требует иного пути для Белоруссии».

Напомним, явка на президентских выборах в Беларуси 9 августа была рекордно высокой - 84,23% избирателей пришли на участки. Согласно предварительным результатам, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал 80,08% процента голосов, а его основного конкурента Светлану Тихановскую поддержали 10,09% избирателей.

Однако в штабе Тихановской поражение не признали. По их информации, данные с участков во всех районах Минска показывают, что у нее 70-80 процентов. В штабе призывали белорусские власти к диалогу и к «мирной передачи власти», а также заявили о готовности к долговременным протестам. При этом в США уже пригрозили ввести санкции против Лукашенко