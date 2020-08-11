Немецкий партнер «Газпрома» допустил заморозку «Северного потока - 2» из-за санкций США Фото: REUTERS

Вероятность задержки или даже прекращения строительства газопровода «Северный поток – 2» возрастает с активизацией действий Вашингтона по целевым санкциям против проекта. Об этом говорится в отчете партнера «Газпрома» - немецкой Uniper, в которой отметили, что активно следят за ситуацией

Uniper сообщает, что на данный момент занимаются смягчением последствий приостановленных в настоящее время работ по укладке труб и над доведением проекта до завершения, которое получает сильную политическую поддержку со стороны правительств нескольких стран, а также Евромоюза. При этом компания указывает на сохранение опасности приостановки проекта.

«Риск провала проекта "Северный поток — 2" по-прежнему считается основным индивидуальным риском для Uniper. В случае если проект в конечном итоге не будет завершен, Uniper, возможно, придется списать кредит, предоставленный Nord Stream 2, и потерять ожидаемый процентный доход», - говорится в отчете компании

Однако член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что «Северный поток - 2» достроят, несмотря на возможные новые санкции США, передает РИА Новости. А по словам сенатора Алексея Пушкова, ситуация может измениться при победе на президентских выборах в США Джо Байдена, который, как сторонник атлантизма, намерен наладить отношения с Берлином.

Напомним, Конгресс США одобрил военный бюджет с заявленными ранее санкциями против не только тех, кто непосредственно строит и запускает «Северный поток – 2», но и контактирующих фирм, таких как страховые компании и порты. После чего Германия заявила, что несмотря на угрозы, не изменят своей позиции по проекту, а также пообещал дальше поддерживать проект и «твердо отвергать» на американские ограничения.