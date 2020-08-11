Олег Николаев предложил субсидировать часть затрат на реабилитацию перенесших COVID-19

С рабочим визитом врио главы Чувашии посетил ночебоксарский санаторий "Надежда", где оценил как оказывается помощь в реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. После состоялось совещание в режиме ВКС, к которому подключились еще три учреждения, где также ведется соответствующая работа.

На нем участники обсудили, как охватить реабилитацией еще большее количество пациентов, перенесших коронавирус, а также людей с обострившимся из-за длительной самоизоляции хроническими заболеваниями.

По поручению главы республики разработана спецпрограмма реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией, а для больниц создана «дорожная карта» взаимодействия с такими пациентами. Медицинские и санаторно-курортные учреждения готовы ежемесячно принимать на реабилитацию в условиях дневного и круглосуточного стационаров около 900 пациентов. К слову, лечебные процедуры для таких пациентов входят в базовую программу услуг по полису ОМС. Что касается санаториев, то здесь добавляется стоимость проживания и питания. Чтобы задействовать реабилитационные мощности круглосуточного фонда санаториев и увеличить число пациентов, которые нуждаются в "постковидной реабилитации" врио главы Чувашии Олег Николаев предложил за счёт республиканского бюджета субсидировать часть затрат на реабилитацию пациентов.

«Предложим частичную компенсацию услуг питания и проживания на базе санаториев. Таким образом, большее количество людей смогут пройти реабилитацию и восстановить здоровье», – предложил Олег Николаев. Он дал поручение курирующему ведомству проработать механизм господдержки в данном направлении.