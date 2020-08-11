Фотокор МИА «Россия сегодня» Илья Питалев уже 15 часов не выходит на связь из Минска

Фотокор МИА «Россия сегодня» Илья Питалев. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Находящийся в Минске фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев не выходит на связь уже более 15 часов

«Последний контакт с ним был в 17:40 10 августа. С тех пор Илья на связь не выходит», - передают РИА Новости.

В агентстве сообщили, что звонили в больницу скорой медицинской помощи, куда привозят пострадавших в ходе массовых акций в Минске, но журналист туда не поступал, а в соответствующих белорусских инстанциях пока не дают ответа

Посольство России в Минске сообщило, что выясняет местонахождение пропавшего фотокора, а также уточняет информацию о возможных задержаниях других россиян.

Напомним, ранее российский посол Дмитрий Мезенцев подтвердил освобождение трех задержанных в Минске журналистов из России. Речь идет о работниках Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, а также о военном корреспонденте Семёну Пегову, избитого до бессознательного состояния в ходе массовых протестов, предположительно минским ОМОНом, которого позже обвинили по статье об участии в «несанкционированном митинге».