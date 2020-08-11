Названы регионы, где быстрее исчезают леса
Фото: Олег УКЛАДОВ
Названы регионы, где леса исчезают быстрее, чем их успевают восстанавливать. Данные озвучили в Федеральном агентстве лесного хозяйства по итогам 2019 года. Расчеты ведомства основываются на соотношении площади восстановления и разведения лесов в регионе, к вырубленным территориям.
Регионы, где исчезают леса:
Магаданская область - 6,8%,
Ямало-Ненецком автономном округе - 11,2%,
Адыгея - 14,5%,
Республика Алтай 32,2%,
Забайкальский край - 41,9%.
В целом по стране лес стали восстанавливать лучше, чем годом прежде. Если в 2018 году отношение составляло 73%, то в 2019-м — 80,6%, пишет сайт NEWS.ru.
Регионы, где площадь лесов растет:
Чечня - 23290,3%,
Республике Тыва - 2002,4%,
Калмыкия - 838,9%,
Курская область - 757%,
Крым - 467,3%.