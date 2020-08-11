Эксперты назвали факторы, защищающие организм от коронанируса

Эксперт назвал факторы, мешающие коронавирусу проникать в организм Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые все больше узнают о коронавирусной инфекции и уже легко могут сказать, почему кто-то переносит болезнь в тяжелой форме, а кто-то в легкой или вовсе не заражается. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев объяснил, что защититься от инфекции организм может самостоятельно. Но на это влияют генетические особенности каждого человека.

«Многие исследования показали, что реакция организма на коронавирус, вызывающий COVID-19, и, соответственно, тяжесть протекания заболевания, могут зависеть от индивидуальных генетических особенностей человеческого организма. В настоящее время ученые изучают геномы пациентов с целью выявления генетических вариантов, позволяющих определить людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех, кто защищен своими генами», - цитирует эксперта «Российская газета».

По словам Лебедева, реакция организма на коронавирус может зависеть от различий в лейкоцитарных генах HLA или от мутаций в гене, кодирующем белок ACE2. При этом эксперт добавил, что исследования в данной области продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что во вторник, 11 августа, в России впервые с 23 апреля за сутки было выявлено менее пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом, передает сайт argumenti.ru.