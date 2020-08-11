Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина от коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот 1 января, а вакцинация медработников от коронавируса начнется в конце августа - сентябре. Об этом сообщила Татьяна Голикова.

«Очень надеемся, что в конце августа - в сентябре уже начнет появляться вакцина, первой категорией для вакцинирования которой станут, как мы надеемся, медицинские работники», - сказала вице-премьер на совещании президента с членами правительства.

Как писал сайт kp.ru, о регистрации том, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, сообщил российский лидер Владимир Путин, подчеркнув, что вакцинация от коронавируса в стране должна проводиться исключительно добровольно.

Министра здравоохранения Михаила Марушко отметил, что зарегистрированный препарат показал высокую эффективность в формировании устойчивого иммунитета, а также безопасность в применении.