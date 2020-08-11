Иммунолог рассказал, чем вызвана вспышка нового вируса в Китае

Коронавирус побудил к распространению свои любопытством человек Фото: REUTERS

О том, что вызвало появление нового вируса SFTS на территории Китая, и почему он так быстро распространился по миру, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Анатольевич Болибок.

«Этот вирус известен уже больше 10 лет. По нынешним меркам это достаточно давно. Это не новая группа вирусов, это вирус так называемых геморрогических лихорадок, у нас подобный вирус циркулируется и в Российской Федерации, тоже среди грызунов, называется он вирус Конго-Крымской геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, но они близко родственные вирусы»,- сказал врач.

Он отметил, что вирус циркулирует в основном среди грызунов и китайский вирус передается человеку трансмиссивно - то есть, насекомое, которое кусает человека может переползти на другого и передать ему инфекцию. Болибок также пояснил, почему вспышка произошла в последнее время.

«Изменение климата. Он явно становится теплее, и животные перемещаются в своих привычках и ареалах обитания куда-то в другие места.Часто эти другие места оказываются близко к человеку, соответственно, те возбудители, которые у животных, они начинают искать себе новую нишу обитания, а человек - ниша очень подходящая», - подчеркнул специалист.

Он отметил, что интерес человека к дикой природе с одной стороны хорошо, а с другой мы открываем «ящик Пандоры» и сами провоцируем многие болезни.

«Это произошло с клещевым энцефалитом, никто про него не знал, пока тайгу не стали осваивать массово. Оказалось, что в тайге нас поджидает этот клещ энцефалита», - напомнил Болибок.

Напомним, что не успел мир оправится от коронавируса, как в разных точках земли медики фиксируют появление новых опасных для человека болезней. Так, в Казахстане и Монголии были зафиксированы вспышки бубонной чумы, а Китай объявил о появлении на свой территории новой инфекции SFTS. От нового китайского вируса погибло уже 60 человек. Роспотребнадзор успокаивает россиян, отмечая что в России ни одного случая зафиксировано не было.