Су-30СМ получат противокорабельные ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Истребители Су-30СМ оснастят новыми тяжелыми ракетами «воздух-поверхность». Эксперты уверены, что речь идет о жидкостных гиперзвуковых ракетах Х-32, которые ранее использовали только на дальних бомбардировщиках Ту-22М3.

Модернизация боевого самолета ведется в рамках опытно-конструкторской работы «Адаптация-Су». Мощные боеприпасы позволят поражать надводные и наземные цели на расстоянии до 1000 километров.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении «Известий», работы начались в 2015 году. Планируется, что на борту обновят радиолокационную станцию Н011М «Барс», модернизируют вычислительную систему истребителя и бортовой комплекс обороны. Все иностранные компоненты заменят на отечественные.

- Есть несколько разных программ по созданию ракет для ударной авиации, - рассказал «Известиям» редактор портала militaryrussia Дмитрий Корнев. - К ним относятся работы по Х-32 — современной модификации достаточно старой ракеты Х-22, которая применяется на бомбардировщике Ту-22М3. Х-32 — мощная ракета двойного назначения.

Данный боеприпас может использоваться, как противокорабельный, либо для стрельбы по объектам с заранее известными координатами.

Согласно техническим характеристикам ракеты, она способна разгоняться до пяти скоростей звука на высоте 40 км.

Ее диаметр 90 см, вес - почти 6 т. Запас топлива позволяет преодолевать расстояния до 1000 километров.

9 августа российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Черным морем. Экипаж Су-27 идентифицировал американский ЕР-3Е "Ариес".