Путин заявил о необходимости обеспечить всех школьников бесплатным горячим питанием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить учеников всех школ бесплатным горячим питанием, а также обратить внимание на малокомплектные учебные заведения без столовых и буфетов, которые в основном расположены в селах. Глава государства призвал правительство и регионы представить предложения.

«Я сейчас обращаюсь ко всем руководителям субъектов РФ и прошу администрацию президента взять это на контроль, довести до конца. Нужно, чтобы все школы, чтобы все ученики во всех школах РФ пользовались теми льготами … все дети в стране имели такую возможность», - заявил российский лидер