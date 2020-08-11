Журналист о протестах в Бресте: «Если бы не митинговали, то было бы еще обиднее» Фото: REUTERS

В эфире Радио «Комсомольская правда» журналист и редактор сайта «Брестский курьер» Николай Александров прокомментировал слова жительницы Бреста Анны, которая ранее заявила о протестах на центральных улицах города, где были столкновения, светошумовые гранаты, и приходилось бежать от милиции.

По словам брестского журналиста настроение в городе «позитивное», потому что он «живет», «волнуется», а также «переживает, испытывает какие-то стрессовые ощущения», и если бы всем было наплевать, то было бы совсем грустно.

«Но нет худа без добра. Это говорит о том, что если больно, то, наверное, это тоже хорошо», - отметил Александров

Журналист заявил, что, когда возвращался домой услышал хлопки и увидел световые вспышки. «Стайки молодежи мимо пробегали, так быстренько продвигались, просто, наверное, растекались, чтобы их не задержали. Потом оттуда раздался крик «Стой, сука…» Кого-то, видимо, задерживали. И так свирепо это происходило, что стало немножко не по себе. Стало боязно за эту молодежь, которая попадает под такую раздачу. Хотят лучшего, а получают вот такое, что происходит», - рассказал он

Александров рассказал, что участие в такой жизни города принимает «народ самый разнообразный». По его словам, люди даже приходили с детьми, а также один 85-летний старик «советского рода мероприятиях постоянно ходит с портретом Сталина», пришел с фразой «Я против всех».

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