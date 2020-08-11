Минпросвещения: российские школы начнут работу 1 сентября в очном режиме

Министр просвещения Сергей Кравцов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Традиционные занятия в российских школах начнутся 1 сентября. С первого дня учебного года образовательные учреждения будут работать в очном режиме с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- В целом 27 миллионов ребят примут 80 тысяч образовательных организаций. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что произойдет это 1 сентября. Готовимся именно в этот день начать полноценную работу в нормальном очном режиме, конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, - заявил он в ходе совещания с членами Правительства.

Кравцов подчеркнул, что на сегодняшний день уже 36 485 школ прошли все проверки и готовы вновь начать учебный процесс. Контрольная дата полной общей готовности системы, как и всегда, намечена на 20 августа.

Министр также напомнил про успешный опыт проведения ЕГЭ в этом году. Более 700 тысяч выпускников благополучно сдали экзамены, и новых вспышек заболеваемости зафиксировано не было.