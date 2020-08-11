Какие симптомы вызывает вирус SFTS и грозит ли он россиянам, рассказал специалист

Новый китайский вирус не доберется до России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, какие симптомы вызывает новый китайский вирус SFTS у человека и грозит ли он жителям России, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Анатольевич Болибок.

«Симптомы, прежде всего, тяжелая лихорадка - это скачек температуры до 39 градусов, головная боль, боли во всем теле и развитие синдрома тромбоцитопении. Тромбоциты - это клетки, которые отвечают за свертываемость крови», - сказал врач.

Он отметил, что кровотечение может привести к смерти. Кровоизлияние может произойти в перикард, в почку, в головной мозг и привести к летальному исходу.

«Наши специалисты говорят, что по характеристикам в России есть препарат «Ингавирин», который должен помогать при возникновении симптомов SFTS», - подчеркнул Болибок.

Он также заметил, что вирус может появиться на территории РФ только в том случае, если зараженные грызуны из Китая, каким-то образом переправятся через Амур. Так что в России вспышки болезни маловероятны.

Напомним, что вслед за коронавирусом в Китае произошла вспышка новой болезни. Вирус SFTS успел убить уже 60 человек.

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