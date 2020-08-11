Лавров настаивает на скорейшем освобождении российских журналистов в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что настаивает на скорейшем освобождении российских журналистов в Белоруссии.

Напомним, днем ранее, 10 августа, Лавров провел переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макей, в ходе которого министры обсудили ситуацию, связанную с задержанием шести российских журналистов в Минске. Официальный представитель МИД России Мария Захарова признала, что работники СМИ приехали в Беларусь без аккредитации, однако отношение к ним вызывает вопросы у России.

Российский посол Дмитрий Мезенцев подтвердил освобождение трех задержанных в Минске журналистов из России. Речь идет о работниках Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, а также о военном корреспонденте Семёну Пегову, избитого до бессознательного состояния, предположительно минским правоохранителями. Позже его обвинили по статье об участии в «несанкционированном митинге».

Однако находящийся в Минске фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев не выходит на связь уже более 15 часов. Посольство России в Минске сообщило, что выясняет местонахождение пропавшего фотокора, а также уточняет информацию о возможных задержаниях других россиян. Накануне дипмиссия сообщила о месте нахождения журналиста, и заявила о том, что ведет работу по его освобождению