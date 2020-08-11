Тихановская записала новое видео: политик призвала белорусов не выходить больше на площади Фото: REUTERS

Светлана Тихановская записала новое видео, в котором призвала поддерживающих ее белорусов разойтись по домам и не выходить больше на площади, а проявить благоразумие, и соблюдать закон.

«Уважаемые граждане Республики Беларусь … благодарю вас за участие в выборах главы государства ... С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», - обратилась она к своим согражданам.

Напомним, в первом видеообращении политик рассказала о своем «очень тяжело» решении покинуть Белоруссию, и уточнила, что уехала к своим детям. При этом она сообщила, что приняла решения «абсолютно самостоятельно» без влияния друзей, родных, ни штаб, а также своего мужа Сергея Тихановского. «Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят», - признала она

Первым об отъезде кандидата в президенты Белоруссии сообщило литовское Министерство иностранных дел. Глава МИД Линас Линкявичюс сообщил, что политик находится на свободе в Литве, в полной безопасности.