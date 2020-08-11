Россия договорилась о производстве своей вакцины от коронавируса в пяти странах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия уже договорилась о производстве своей первой в мире вакцины от коронавируса в пяти странах, при общей мощности 500 миллион доз за год. Об этом сообщил глава РФПИ.

При этом заявок подано на 1 млрд доз вакцины из более чем 20 стран.

Напомним, о регистрации первой вакцины от коронавируса во вторник, 11 августа, сообщил президент России Владимир Путин. По словам министра здравоохранения Михаил Марушко препарат, получивший официальное название «Спутник V», в ходе пришедших испытаний показал свою высокую эффективность в формировании устойчивого иммунитета к COVID-19, а также безопасность в применении.

Российский лидер сообщил, что вакцинация от коронавируса в стране должна проводиться исключительно добровольно. Директор занимающегося разработкой препарата научного центра Гамалеи Гинцбург заявил, что ввод вакцины в гражданский оборот в нескольких начнется регионах 1 января одновременно с запуском третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса в Москве.