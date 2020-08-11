Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре

Массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется в октябре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Массовая вакцинация от COVID-19 в России начнется в октябре. Об этом сообщил глава РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев. По его словам, у страны есть все шансы успешно справиться со второй волной эпидемии.

Дмитриев добавил, что Россия направила в ВОЗ информацию о зарегистрированной вакцине. Кроме этого, РФ уже договорилась о производстве своей вакцины в пяти странах. Общие мощности позволят производить 500 миллионов доз в год. При этом, заявки на приобретение российской вакцины подали уже более 20 стран.

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Ожидается, что вацинация медработников начнется в конце августа - сентябре, а с 1 января препарат поступит в гражданский оборот. При этом президент России Владимир Путин подчеркнул, что вакцинация от коронавиурса должна быть исключительно добровольной.

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