В Госдуме прокомментировали новости о регистрации российской вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса поможет миллионам пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госдуме прокомментировали новости о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Россия начала процедуру постановки на учёт нового лекарства от COVID-19.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль подчеркнул, что «Россия была и остаётся законодателем по вакцинации и иммунопрофилактике».

Парламентарий отметил, что «наш научный потенциал в этом направлении очень перспективный». Лекарство сможет спасти тысячи жизней.

-Сейчас нужно акцентировать внимание на том, что пройдены все испытания, и теперь нужно, чтобы эта вакцина работала на благо здоровья людей, — заявил Огуль в беседе с RT.

Он уверен, что первые результаты от применения вакцины в стране можно будет увидеть в ближайшее время. Эффект от применения лекарственного препарата напрямую скажется на числе инфицированных.

Ранее сообщалось, что определять коронавирус предложили по ряду показателей с помощью умных браслетов. Почти у всех пациентов устройство фиксирует ускоренный пульс и увеличение времени сна, пишет газета "Известия".