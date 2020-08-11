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Коронавирус Covid-19

В Госдуме прокомментировали новости о регистрации российской вакцины от коронавируса

Свою позицию высказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль
Елена АкимоваЕленаАкимова
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Вакцина от коронавируса поможет миллионам пациентов

Вакцина от коронавируса поможет миллионам пациентов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госдуме прокомментировали новости о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Россия начала процедуру постановки на учёт нового лекарства от COVID-19.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль подчеркнул, что «Россия была и остаётся законодателем по вакцинации и иммунопрофилактике».

Парламентарий отметил, что «наш научный потенциал в этом направлении очень перспективный». Лекарство сможет спасти тысячи жизней.

-Сейчас нужно акцентировать внимание на том, что пройдены все испытания, и теперь нужно, чтобы эта вакцина работала на благо здоровья людей, — заявил Огуль в беседе с RT.

Он уверен, что первые результаты от применения вакцины в стране можно будет увидеть в ближайшее время. Эффект от применения лекарственного препарата напрямую скажется на числе инфицированных.

Ранее сообщалось, что определять коронавирус предложили по ряду показателей с помощью умных браслетов. Почти у всех пациентов устройство фиксирует ускоренный пульс и увеличение времени сна, пишет газета "Известия".

Распространение коронавируса в мире