Антарктические пингвины обречены на исчезновение до конца 21 века

Пингвины могут исчезнуть еще при жизни наших детей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пингвины, которые живут в Антарктиде, могут исчезнуть уже при нынешних поколениях детей. С таким заявлением выступил внук легендарного Жака-Ива Кусто, который является исследователем и защитником океана.

Филипп Кусто отметил, что 2020 год оказался самым жарким для Антарктиды. Температурный показатель зафиксирован на уровне плюс двадцать градусов по Цельсию.

«Такая погода хороша для Калифорнии, но не для Южного полюса. Что касается животных, то у нас есть маленький ребенок - девочка, и при ее жизни исчезнут пингвины из Антарктиды. Может быть, некоторые виды останутся в Аргентине, но те, что обитают в Антарктиде, исчезнут", - сказал Кусто.

Филипп отметил, что человечество должно сохранить популяцию пингвинов. На данный момент защищено лишь 6% морских акваторий. Если будет создан новый заповедник, то людям удастся защитить 10% Мирового океана и сохранить жизнь многим животным, передает РИА Новости.