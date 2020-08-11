Михаилу Ефремову в суд вызвали "скорую"

Актер не смог выйти из машины Фото: Иван МАКЕЕВ

На четвертое заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Евремова к зданию Пресненского суда пришлось вызвать «скорую помощь» для артиста, врачи приняли решение его госпитализировать. Еще перед началом слушаний он не смог выйти из машины, и в здание суда его затащили под руки.

Накануне Ефремову стало плохо с сердцем, бригада скорой помощи дважды приезжала к нему домой в Плотников переулок. Актер сообщил о предынсультном состоянии, но оба раза врачи не нашли причин для его госпитализации. В итоге медработники поставили ему предварительный диагноз «транзиторная ишемическая атака» - преходящее нарушение кровообращения головного мозга.

Напомним, на сегодняшние слушаниях пригласили родственников погибшего в аварии Сергея Захарова. Ожидается, что обвинение закончит представлять доказательства, а защита подготовит их к следующему, пятому слушанию. Ранее адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский пообещал, что на заседании суда 11 августа состоится неожиданный поворот.