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Оппозиция потребует от международного сообщества признания Тихановской президентом Беларуси

Елена ГильмановаЕленаГильманова
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Оппозиция потребует от международного сообщества признания Тихановской президентом Беларуси

Оппозиция потребует от международного сообщества признания Тихановской президентом Беларуси

Фото: REUTERS

Белорусская оппозиция будет требовать от международного сообщества признания Светланы Тихановской президентом республики.

Об этом Валерий Цепкало заявил РИА Новости, отметив, что на кандидата в президенты давили через ее мужа, находящегося сейчас в заключении.

Напомним, согласно предварительным результатам, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко побеждает с огромным отрывом – он набрал 80,23 процента голосов, а его основного конкурента Тихановскую поддержали 9,90 процента избирателей.

Однако в штабе Тихановской поражение не признали. По их данным, во всех районах показывают у нее 70-80 процентов. В штабе призывали Лукашенко к диалогу и к «мирной передачи власти», а также заявили о готовности к долговременным протестам.

Сама Тихановская заявила, что не собирается покидать страну, и не видит причин для преследования. Однако на следующий день, 11 августа, в специально записанном видео, она рассказала о своем «очень тяжелом» решении покинуть республику, и уехать к своим детям, и приняла решения «абсолютно самостоятельно» без влияния родных, друзей или штаба.

В своем втором видеообращении Тихановская призвала поддерживающих ее белорусов не выходить больше на улицы и разойтись по домам, а также проявить благоразумие, и соблюдать закон. «Не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», - обратилась она к своим согражданам.