Михаила Ефремова отправили в больницу из зала суда

Врачи приняли решение о срочной госпитализации Ефремова Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пресненском суде города Москвы сегодня должно было начаться еще одно слушание по делу актера Михаила Ефремова. Однако артисту внезапно стало плохо. Врачи приняли решение о срочной госпитализации Ефремова, передает с места событий корреспондент kp.ru. Актера вынесли к "скорой" на носилках, он в бессознательном состоянии.

Позже стало известно, что все остальные участники процесса уже вошли в зал суда. Заседание проведут без обвиняемого.

Напомним, что 8 июня в Москве произошло трагическое ДТП. Его виновником стал Михаил Ефремов. Артист в состоянии алкогольного опьянения сел за руль. На первом слушание прокурор подтвердил и факт того, что артист превысил скорость на 25 км/ч. Джип Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном курьера Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался в НИИ Склифосовского.