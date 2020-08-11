Ефремова увезли в больницу с подозрением на инсульт

У Ефремова случился инсульт в зале суда Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Москвы началось еще одно слушание по делу актера Михаила Ефремова. Заседание должно было начаться 11 августа в 14.00, но поступило сообщение, что артисту внезапно стало плохо. Врачи приняли решение о госпитализации Ефремова из здания суда. Медики вынесли актера на носилках. По предположительным данным врачей, у артиста случился инсульт.

Принято решение перенести заседание. Точные сроки пока не названы, сообщают корреспонденты kp.ru.

Напомним, что ДТП, виновником которого стал известный артист, случилось 8 июня на Садовом кольце в Москве. Его джип вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который работал развозчиком морских продуктов. Водителя госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с множественными травмами, которые оказались не сопоставимы с жизнью. Ефремова обвиняют в нарушении правил ПДД, повлекшие по неосторожности смерть человека.

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