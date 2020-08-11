В Минздраве рассказали, как долго сохранится иммунитет к коронавирусу после прививки

В пресс-службе Минздрава рассказали, как долго сохранится иммунитет к коронавирусу после прививки Фото: Мария ЛЕНЦ

Иммунитет к коронавирусу может держаться до двух лет после введения новой вакцины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

- Гам-КОВИД-Вак - векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет, - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что вакцина, разработанная центром имени Гемалеи, прошла все испытания безопасности и эффективности сначала на животных, а потом на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой). Отмечается, что препарат не содержит компонентов вируса COVID-19.

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавиурса. Ожидается, что первыми препарат получат медработники, их начнут вакцинировать в конце августа - сентябре. Массовая вакцинация от COVID-19 должна начаться уже в октябре. При этом, президент России Владимир Путин заявил, что прививка будет исключительно добровольной.