В МИД Литвы подтвердили, что Светлана Тихановская получила годичную визу

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила годичную литовскую визу. Она уехала из Минска, где с 9 августа начались акции протестов оппозиции, и находится в Литве. Сторонники Тихановской сообщили, что ее отъезд стал для них полной неожиданностью.

- Тихановской выдана годовая национальная виза Литвы, - сказал на пресс-конференции министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс, его слова приводит ТАСС.

Представители бывшего кандидата в президенты, Светланы Тихановской, заявили, что из страны ее вывезли якобы белорусские власти. За несколько часов перед отъездом она была в ЦИК, пришла туда подать жалобу. Адвокат вышел из здания, а она нет - ее сторонники сообщили - Тихановкую удерживают против воли. Она позже это ни подтверждать, ни опровергать не стала.

Вскоре появилось видеообращение, в котором Светлана Тихановская попросила граждан не выходить на митинги и не подвергать свою жизнь опасности. Внимательные пользователи Сети обратили внимание на диван - похожий находится в здании белорусского ЦИК.