ЦИК Белоруссии принял жалобу Светланы Тихановской на результаты выборов

Светлана Тихановская, домохозяйка, которую поддерживает оппозиция, устраивающая в Белоруссии митинги Фото: REUTERS

ЦИК Белоруссии принял жалобу кандидата в президенты Светланы Тихановской на результаты выборов.

По предварительным итогам, она набрала 10 процентов голосов, Александр Лукашенко - 80 процентов. Тихановская и ее сторонники уверены - результат должен быть другим. Это и стало причиной акций протестов, которые начались сразу после закрытия избирательных участков 9 августа.

Вечером 10 августа представители объединенного штаба оппозиции Белоруссии заявили, что Светлану Тихановскую удерживают в здании ЦИК против воли. Через несколько часов после этого заявления она вышла из здания, но давать комментарии не стала. А вечером того же дня покинула страну и уехала в Литву. после этого в Сети появилось ее видеообращения - Тихановская, читая с листочка, попросила белорусов не выходить на митинги и не подвергать свою жизнь опасности.