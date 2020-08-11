Белорусы несут цветы к стихийному мемориалу у метро Пушкинская, где погиб протестующий

Люди оставляют цветы у места гибели мужчины Фото: REUTERS

В Минске на проспекте Притыцкого, где 10 августа погиб протестующий, появился стихийный мемориал. Люди приносят цветы и крепят их к забору у станции метро Пушкинская. Некоторые не скрывают слез.

Личность погибшего в МВД раскрывать нес тали. Известно лишь, что мужчина пытался бросить в спецназовцев неустановленное взрывное устройство, но оно взорвалось у него в руках. Он погиб на месте.

Смерть мужчины произошла на второй день протестов Фото: REUTERS

Второй вечер протестов в Миснке оказался еще более напряженным - оппозиция строила баррикады, а милиция, ОМОН, люди в форме и масках, у которых не было никаких отличительных знаков принадлежности к какому-либо ведомству, оцепили парки, скверы.

Чтобы разогнать толпу применяли шумовые гранаты, слезоточивый газ. протестующие "отстреливались" кто чем мог - в ход шли даже фейерверки. Автомобилисты перекрывали дороги. На утро власти пообещали, что такие машины будут забирать у владельцев.