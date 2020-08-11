Кому откажут в новой прививке от коронавируса — стал известен список противопоказаний для вакцины

После регистрации новой прививки стал известен перечень противопоказаний для нее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 августа в России зарегистрирована первая вакцина против коронавируса «Гам-КОВИД-Вак», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Как объявил Минздрав, сначала прививку получат медработники и учителя — уже в августе-сентябре этого года. А массовая вакцинация россиян может начаться с января 2021 года.

После регистрации новой прививки стал известен перечень противопоказаний для нее.

- В частности, не допускается делать уколы вакцины во время острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также при обострении хронических. В таких случаях вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии, говорится в инструкции к «Гам-КОВИД-Вак».

- При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинацию проводят после нормализации температуры.

- Запрещено применение вакцины во время беременности, грудного вскармливания и детям до 18 лет.

Кроме того, в инструкции отмечается, что вакцинацию нужно проводить с осторожностью при ряде хронических заболеваний. В том числе: хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет), эпилепсии, инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (перенесенных инфарктах миокарда, миокардитах, эндокардитах, ишемической болезни сердца), аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и др. Во всех этих случаях перед вакцинацией требуется дополнительная консультация врача.

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