Найден способ снизить риск заражения коронавирусом

Найдено средство для снижения риска передачи коронавируса Фото: Shutterstock

Ученые выяснили, что полоскание рта существенно снижает риск заражения коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на сайте немецкого Рурского университета.

Ученые протестировали восемь жидкостей для полоскания рта с различным составом, которые продаются в аптеках Германии. Исследователи смешивали каждую жидкость с вирусными частицами COVID-19 и встряхивали эту смесь в течение 30 секунд, таким образом моделируя полоскание рта.

Эксперимент показал, что все жидкости снижали исходный титр вируса. А в тех случаях, когда смесь трясли три раза подряд, титр уменьшался до такой степени, что вирус практически невозможно было обнаружить.

Однако ученые отмечают, что жидкость для полоскания рта все же не убивает вирус полностью, а лишь уменьшает риск его распространения.

- Полоскание жидкостью для рта не может подавить выработку вирусов в клетках. Но может в краткосрочной перспективе снизить вирусную нагрузку там, где возникает наибольший риск заражения, а именно в полости рта и горле, - заявил ведущий ученый университета Тони Мейстер.