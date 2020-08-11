Глава РАН рассказал, кого нужно прививать от коронавируса в первую очередь

Вакцинация должна начаться осенью Фото: REUTERS

Какую категорию населения нужно прививать зарегистрированной 10 августа российской вакциной от коронавируса, рассказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Он считает, что вакцинация должна начаться в так называемых "красных зонах", среди врачей, которые ежедневно рискуют жизнями, работая с коронавиурсными пациентами. Это врачи, медсестры, водители "скорых" больниц, где лечат от Covid-19.

- Если речь идет о массовой вакцинации населения, то очень важной является стадия массового испытания вакцины. Для условий мобилизационного времени наличие вакцины, показавшей себя действующей на относительно небольшом числе здоровых добровольцев, оправданно, но если речь идет о десятках миллионов людей, нужна еще стадия больших клинических испытаний,- сказал он ТАСС.

Впереди еще масштабные исследования, в которых примут участие около 2 тысяч добровольцев. Этот этап необходим, чтобы проверить вакцину на людях разного возраста, в том числе и на детях.

Президент Владимир Путин сообщил, что его дочь участвовала в эксперименте и уже получила дозу вакцины.

Вакцина, разработанная Центром Гамалеи, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронаивруса.