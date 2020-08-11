Иммунная система как мышцы - нужно тренировать: Привитым от пневмококка, гриппа и гепатита людям менее опасен коронавирус

Американские ученые считают, стоит обратить внимание на прошлые вакцинации Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученые из США считают, что прошлый опыт вакцинации влияет на то, как человек переносит Covid-19. Главной загадкой коронавируса было, почему одни люди избегают заражения даже при контакте с зараженными, или болеют без симптомов, а другие при первом контакте с инфекцией заболевают и переносят вирус тяжело.

- Мы изучили обстановку и обнаружили, что люди, которые ранее были вакцинированы различными вакцинами - от пневмококка, гриппа, гепатита и других -, по-видимому, имели более низкий риск заболевания Covid-19, - сказал CNN доктор Эндрю Бэдли, специалист по инфекционным заболеваниям в клинике Мэйо.

Он и его коллеги призывают обратить внимание на то, какие прививки ранее получал человек. Прежние вакцинации это что-то вроде "иммунной тренировки".

- Хорошая аналогия - думать о своей иммунной системе как о мышце, - сказал ученый. - Чем больше вы тренируете эту мышцу, тем сильнее она будет.

Теория не новая, ее уже озвучивали коллеги американцев. Например, есть версия, что в странах, где населению массово делали противотуберкулезную вакцину Bacillus Calmette-Guerin (BCG), смертность от коронавиурса меньше. Тоже самое говорят про вакцину против кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR).

Хотя это не профильные вакцины и нет гарантии, что они дают иммунитет от новой инфекции.

Первый в мире препарат, формирующий антитела к Covid-19, зарегистрировали в России.