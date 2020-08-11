Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Президент Сербии намерен испытать на себе российскую вакцину от коронавируса

Он отметил важность появления лекарства и выразил мнение, что оно должно стать доступным людям, как можно скорее
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
Комментарии (1)Комментарии (1)
Александр Вучич заявил, что намерен испытать на себе российскую вакцину от коронавируса

Александр Вучич заявил, что намерен испытать на себе российскую вакцину от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александар Вучич заявил, что готов первым испытать российскую вакцину от COVID-19. Об этом сербский лидер сказал во вторник на пресс-конференции с журналистами.

«Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна. Важно, чтобы вакцина появилась как можно скорее, потому что это спасение для нашей экономики», - заявил Вучич, передает ТАСС.

Напомним, что президент России Владимир Путин лично сообщил о том, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Глава Минздрава уточнил, что вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи прошла испытания и готова к массовому применению.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте также заявил, что хочет первым испытать на себе лекарство от СOVID-19.

Распространение коронавируса в мире