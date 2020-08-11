Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг актеров с самыми высокими доходами. В список вошли 10 самых богатых артистов в мире. В общей сложности за год они заработали 545,5 миллионов долларов. Причем больше четверти от этой суммы актеры получили от Netflix.

Первую строчку рейтинга уже второй год подряд занимает Дуэйн Джонсон. Его доходы Forbes оценил в $87,5 миллионов. От Netflix Джонсон получил $23,5 млн за роль в готовящемся к выходу фильме "Красное уведомление". Актер также неплохо заработал на на успехе линейки товаров Project Rock, выпускаемой компанией Under Armour.

На втором месте оказался Райан Рейнольдс, заработавший за год $71,5 млн. Он также снялся в "Красном уведомлении". Этот фильм, как и другая картина от Netflix - «Призрачная шестерка», принес актеру $20 млн.

В топ-3 также вошел Марк Уолберг с $58 млн доходов. Его бюджет сильно пополнился за счет фильма «Правосудие Спенсера», который стал третьим по количеству просмотров среди картин Netflix.

Нетрудно догадаться, что в основном список состоит из звезд Голливуда. Но среди них есть и индийский актер Акшай Кумар, заработавший $48,5 млн. В отличие от голливудских актеров он заработал большую часть денег на рекламе, причем рекламировал все: «от мультивитаминов до туалетных очистителей».

Топ-5 самых высокооплачиваемых актеров в мире:

1. Дуэйн Джонсон

2. Райан Рейнольдс

3. Марк Уолберг

4. Бен Аффлек

5. Вин Дизель