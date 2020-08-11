Политолог рассказала, как отъезд Тихановской скажется на протестах в Белоруссии

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Закончатся ли протесты в Белоруссии после отъезда из страны бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, мнением на эту тему в эфире Радио "Комсомольская правда" поделилась политолог Наталия Елисеева.

Тихановская уехали из страны вечером 10 августа, на следующий день в Сети появились два ее обращение. Лидер оппозиции попросила граждан Белоруссии не выходить на митинги в целях безопасности, она сказала, что не хочет, чтобы люди рисковали жизнями.

- Сама ситуация такая, что, если бы Тихановская осталась сейчас в Минске и она бы присоединилась к протестующим, то мы бы это наблюдали бы еще неделями и действительно последствия были бы плачевными. Причем, плачевными не совсем понятно именно в чью сторону - в сторону Лукашенко или же в сторону непосредственно протестующих. То есть, там были варианты развития событий,- сказала Елисеева.

Несмотря на то, что Тихановская фактически поставила точку в протестах, акции все еще могут продолжаться "по инерции", считает политолог. У ее сторонников осталось недовольство и гнев. Тем более, что эти протесты накануне перестали быть мирными - есть первый погибший.

Есть много споров после видеообращения, которое кандидат читает с листочка. Сторонники Тихановской решили, что вероятно запись была сделана под давлением, а пользователи Сети обратили внимание на зеленый диван. Точно такой же находится в ЦИК Белоруссии.

- Приблизительно два обращения и абсолютно два разных человека… на втором как бы человек я бы сказала даже не то что он читает, но текст не ее. То есть, либо он продиктованный, либо он записанный, либо он зазубренный, либо как-то она его читает по суфлеру. Ну, как бы это не с ее подачи, скорее всего. Либо ей посоветовали это сказать, либо ей просто дали этот текст с просьбой прочитайте, пожалуйте, либо просто в приказном тоне - вот бумажка, вот читай,- поделилась мнением политолог.

Она напомнила, что в стране у Тихановской остается семья, муж, но нет никаких доказательств, что имел место шантаж.