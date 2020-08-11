Эксперты посоветовали, когда лучше покупать и продавать квартиру Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты объяснили, когда покупать и продавать квартиру в 2020 году. Из-за пандемии рынок новостроек практически заморожен, но цены на первичное жилье вниз не пошли. Вместо этого они демонстрируют рост, который был отмечен с начала 2002 года.

По данным экспертов «Метриум», в массовом сегменте новостроек Москвы стоимость «квадрата» достигла 188 тысяч рублей (+7,4%).

По объектам бизнес-класса тоже отмечен рост: цена квадрата составила в среднем 259 тысяч рублей (+7,3%).

Пока ожидать резкого снижения стоимости не приходится. А к началу 2021 года стоимость первичного жилья снова вырастет.Причин для этого сразу несколько: реформа долевого строительства, снижение ставок по ипотеке, восстанавливающийся спрос после кризисного периода.

Сейчас самое время заняться поиском вторичного жилья, уверены специалисты из «Метриум».

что прямо сейчас заниматься поиском вторичной квартиры эксперты не рекомендуют. В августе и сентябре владельцы вторички начнут избавляться от своих объектов: во-первых, решат вложить деньги в новостройки, так как сейчас очень выгодные программы ипотеки с господдержкой. Во-вторых, люди опасаются второй волны коронавируса.

Так что в этот период на рынке появится много новых объектов и будет из чего выбирать, а еще можно рассчитывать на хороший торг.

Так что в этот период и выбор такого жилья для покупателей вырастет, и приличную скидку появится возможность выторговать, пишет сайт «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что россиян могут освободить от НДФЛ при продаже квартиры. Налог предлагают отменить для тех, кто продал жилье эконом-класса и купил квартиру в новостройке либо приобрел жилье по госпрограмме, пишет газета "Известия".