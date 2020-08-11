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Состояние здоровья Михаила Ефремова стабилизировалось

О состоянии здоровья Михаила Ефремова стало известно спустя несколько часов, после того, как артиста увезли на "скорой помощи"
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
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Ефремов пришел в себя, врачи заявили, что артисту ничего не угрожает

Ефремов пришел в себя, врачи заявили, что артисту ничего не угрожает

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Состояние здоровья актера Михаила Ефремова стабилизировалось, после того, как его увезли с подозрением на инсульт прямо из здания Пресненского суда, где должно было состояться очередное слушание по делу о смертельном ДТП.

Спустя пару часов врачи сообщили, что состояние артиста пришло в норму и угрозы жизни Ефремова больше нет.

«Пока актер остается в нейрореанимации», - сообщает источник ТАСС

Напомним, что Михаила Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекших за собой смерть человека по неосторожности. 8 июня на Садовом кольце джип Ефремова пересек двойную сплошную и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. От полученных травм житель Рязани скончался в НИИ Склифосовского. Полиция выяснила, что Ефремов сел за руль пьяным.

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