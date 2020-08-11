В Минске заблокированы станции метро в центре: Силовики начали задержания

Силовики перекрывают дороги и закрывают проход в скверы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске и-за протестов оппозиции, не согласной с итогами выборов президента 2020, не работают станции метро в центре. Поэтому пассажиры вынуждены либо ехать дальше, либо выходить раньше линии блокировки: поезда не делают остановки на станциях "Немига", "Купаловская", "Фрунзенская", "Молодежная","Площадь Ленина" - на синей ветке.

Как сообщает РИА Новости, силовики начали задержания у метро "Пушкинская".

Ранее на рельсы метро у станции "Октябрьская" спрыгнул человек, который поднял плакат с призывом перестать калечить и убивать людей, сообщает Sputnik Беларусь

Вчера во время акции протестов погиб человек - у него в руках взорвалось неустановленное устройство. На месте гибели, у станции Пушкинская, люди устроили стихийный мемориал - днем несли цветы, забор у дороги был увешан букетами.