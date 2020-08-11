В бразильском штате начнут производить российскую вакцину от коронавируса

В Бразилии начнут производить российскую вакцину от СOVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководство бразильского штата Парана готовится подписать соглашение о тестах, производстве и распространении российской вакцины от коронавируса.

- Правительство Параны анонсировало подписание 12 августа соглашения с российскими властями для производства вакцины "Спутник-V". Соглашение предусматривает проведение тестов, производство и распространение вакцины, - сообщает портал G1.

Ожидается, что губернатор штата подпишет документ в среду в 14:00 (17:00 мск).

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». Первыми его получат медрабоники, их вакцинация начнется уже в конце августа - сентябре. Массовая вакцинация от COVID-19 должна начаться в октябре. При этом президент России Владимир Путин объявил, что прививка будет исключительно добровольной.

Россия уже направила в ВОЗ информацию о зарегистрированной вакцине, а также договорилась о производстве своего препарата в пяти странах.