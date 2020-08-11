Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» завершилась в Магаданской области

Фото: Минздрав России

Мы привыкаем жить в новой реальности, где есть коронавирус: носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками, часто мыть руки. Но, боясь нового вируса, не стоит забывать, что в мире есть тысячи других.

Для того, чтобы донести достоверную правильную информацию вирусе иммунодефицита человека, несколько лет назад Минздрав России организовал акцию по тестированию на ВИЧ-инфекцию. С каждым годом акция становится все масштабнее, и в этом году она охватывает уже 45 регионов нашей страны. С 8 по 11 августа Экспедиция Министерства здравоохранения Российской Федерации побывала в Магаданской области. Узнать свой ВИЧ-статус смогли около 200 жителей Магадана, Олы, Сокола.

Акция проходит с соблюдением всех мер безопасности, которые рекомендовал Роспотребнадзор для профилактики коронавируса: консультанты используют средства индивидуальной защиты, а также проводят дезинфекцию всех поверхностей МПТ после каждого тестируемого.

Фото: Минздрав России

11 августа в Магадане состоялось закрытие акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Как отметила на торжественном мероприятии главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области Ольга Журавкова, «акция дает возможность повернуть информационный вектор и обратить внимание на ту глобальную проблему, с которой мир живет уже 40 лет, и какое-то время мы будем еще вынуждены жить. Ведь ВИЧ не уходит на карантин, и забывать о нем нельзя».

ВАЖНО

Можно ли заразиться ВИЧ через сиденье в кинотеатре или транспорте?

Истории про иглы, зараженные СПИДом и воткнутые в сидения кинотеатров и автобусов – всего лишь миф. А СПИД- терроризм – страшилка, которой пугают тех, кто не в теме. Невозможно заразиться ВИЧ через укол якобы зараженной иголки. Ведь, чтобы вирус проник в организм, нужно чтобы достаточно большое количество СВЕЖЕЙ инфицированной крови СРАЗУ попало в кровоток новой жертвы.

Важно помнить, что через несколько минут вне организма человека ВИЧ погибает.

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

Впереди Карелия и Чукотка

С 10 по 17 августа тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в пяти городах Республики Карелия: Костомукше, Сегеже, Сортавале, Кондопоге, Петрозаводске.

С 13 по 17 августа тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет на Чукотке: в Анадыре, Угольных Копях и Тавайвааме.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru