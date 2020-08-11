План готов: Литва сможет предоставить убежище белорусским оппозиционерам

Светлана Тихановская уехала в Литву Фото: REUTERS

Власти Литвы заявили о готовности предоставить убежище белорусским оппозиционерам.

В эту страну уже уехала одна из кандидатов в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Ее сторонники считают, что кандидата в президенты вывезли белорусские власти. В видеообращении Тихановская призвала сограждан не выходить больше на митинги. Сама же решила в Минске не оставаться в целях безопасности.

В МВД Литвы уже подготовили план действий на случай роста числа обращений граждан Белоруссии о предоставлении убежища.

- Если так в силу политических причин или возможных угроз произойдет и на сей раз, Литва готова прийти им на помощь, пока не будут созданы условия для безопасного возвращения домой,- заявила министр внутренних дел балтийской республики Рита Тамашюнене.

В МИД республики заявили, что представители белорусской оппозиции не впервые ищут убежища в Литве.